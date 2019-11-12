Политика План работы Рады на сегодня: добыча янтаря, ликвидация схем, увольнение Луценко

2019-11-12 09:13 159

Сегодня Верховная Рада не будет рассматривать проекты земельной реформы - соответствующий блок изъят из повестки дня. В планах - законопроект о ликвидации так называемых "схем Яценко" при оценке недвижимости и урегулирование добычи янтаря.

Утром нардепы планируют добавить ряд законопроектов в повестку дня сессии, а также внести изменения в состав Совета Нацбанка Украины.

В первом чтении рассмотрят проект закона об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий областных общин и общин АРК; о внесении изменений в законодательство насчет высшего образования.

На рассмотрении - четыре проекта изменений в закон "О рынке электрической энергии", а также законопроекты о ликвидации схемы при оценке недвижимости (из-за которой некоторые члены налогового комитета проходили опрос с применением полиграфа).

В плане работы - законопроект об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора и изменения в Кодекс по процедурам банкротства.

Для включения в повестку дня и принятия решения запланировали законопроекты об урегулировании добычи янтаря.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроектов о среднесрочном планировании развития и содержания дорог, а также об усилении ответственности за фальсификацию и продажу лекарств.

Отдельным подразделениям ГПСУ намерены позволить заниматься оперативно-розыскной деятельностью.

На рассмотрении в ВРУ проект постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Луценко. Как сообщалось, она сама написала соответствующее заявление из-за состояния здоровья, а ее муж уточнил, что речь идет о проблемах с сердцем