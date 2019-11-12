Политика видео В Раде зафиксирован новый случай кнопкодавства

2019-11-12 16:30 120

 

На неперсональном голосовании попался нардеп от ОПЗЖ, который является соавтором законопроекта об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавства.

На заседании Верховной Рады во вторник, 12 ноября, нардепа из фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Василия Нимченко уличили в кнопкодавстве. Как сообщает движение ЧЕСНО, это четвертый факт кнопкодавства в парламенте 9-го созыва.

Сообщается, что Нимченко нажал на две кнопки "за" во время голосования за основу законопроекта №2299 по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.

В ЧЕСНО отмечают, что этот депутат является соавтором законопроекту 1127 об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавства. В частности, речь идет о лишении свободы на срок до 2 лет за повторное неперсонального голосования.

При этом во время голосования за данный законопроект 24 из 44 парламентариев ОПЗЖ воздержались, а "за" проголосовали только пятеро членов этой фракции: Нимченко, Тарас Козак, Николай Скорик, Вадим Столар и Нестор Шуфрич.

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