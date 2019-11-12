Политика Зеленский дал согласие на встречу с Путиным в неожиданном месте: подробности

2019-11-12 17:00 99

 

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с интересным предложением к президентам Украины Владимиру Зеленскому и президенту России Владимиру Путину для урегулирования военного конфликта на Донбассе в контексте будущей встречи в "нормандском формате".

Его он озвучил, выступая на пятом заседании политического форума "Астана клуб" во вторник в столице Казахстана.

По его мнению, президенты смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана.

"Не нужно тормозить и не надо думать, что Путин этого не хочет. Он хочет, чтобы там наступил мир. И мы все прекрасно понимаем, не территории России нужны, а совсем другие вещи. По другим причинам там оказались российские силовые структуры", - отметил Назарбаев.

Он также добавил, что резонно будет встретиться Путину и Зеленскому тет-а-тет.

"Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", - уточнил он.

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Политика

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