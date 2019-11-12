Политика Арахамия объяснил, что даст встреча Зеленского с Путиным

2019-11-12 21:00 33

 

Встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путиным в нормандском формате нужна для того, чтобы уйти от минских договоренностей. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По словам парламентария, Минские соглашения с самого начала было "кабальными условиями" для Украины.

"Чтобы уйти от минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые нас вынудили подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат", - заявил Арахамия

Также он отметил, что нормандский формат может сменить другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров и более сильной позицией Украины

"У нас есть люди, которые принципиально против любого рода переговоров. Они говорят, что надо накапливать военный ресурс и потом выходить с другой переговорной позицией. Накопление ресурсов занимает три-четыре года. У нас нет мандата на три-четыре года ожидания, поскольку электорат просил двигаться в сторону мира", - резюмировал политик.

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