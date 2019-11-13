Экономика Внутренний займ: Кабмин взял в долг у граждан 200 млрд гривен и 4 млрд долларов

2019-11-14 09:11 204

Как сообщает пресс-служба Минфина, на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа с января по октябрь удалось принести в государственный бюджет 202,782 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро.

На сайте Нацбанка сказано, что средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ снизилась до 17,5% по бумагам в гривне, но остается на уровне 6,2% в долларах и 4,6% в евро.

Также указано, что платежи по погашению ОВГЗ и уплате купонного дохода за указанный период составили 295,677 млрд грн, в том числе 243,492 млрд грн - в счет погашения номинальной стоимости.

Напомним, 30 июля Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 17,2 млрд грн, из которых 10,9 млрд грн составили популярные среди нерезидентов 5,5-летние бумаги. Увеличение продаж облигаций внутреннего займа произошло на фоне снижения ставок доходности.