Мир Telegram получил 330 миллионов долларов инвестиций

2024-03-20 10:29

Telegram получил 330 миллионов долларов инвестиций благодаря продаже облигаций. Об этом заявил основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров, передает TechCrunch.

По его словам, предложение было переподписано "с выгодными для компании условиями".

"Подписка на это предложение облигаций была превышена... Условия облигаций (с поправкой на ставку Федерального резерва) были наиболее выгодными для Telegram за всю историю нашей компании", - заявил гендиректор.

Он не указал, какие учреждения инвестировали в платформу, но отметил, что мировые финансовые учреждения ценят рост компании.

Источники, знакомые с соглашением, сообщили, что текущая доходность облигаций составляет 7,7%. Срок погашения облигаций - 2026 год или когда Telegram станет публичным, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Облигации были выпущены по цене 91 доллар - по сравнению с 78 долларами прошлого выпуска.

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ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из рф и беларуси, - Financial Times 2024-03-19 20:48
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хроника событий Легион "Свобода России" обнародовал потери оккупантов в Белгородской и Курской областях 2024-03-18 20:04