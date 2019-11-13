Политика Слуги народа заблокировали трибуну Рады, чтобы ее не заблокировали другие политсилы

2019-11-13 10:37 156

Часть фракции политической партии Слуга народа утром в среду, 13 ноября, заблокировала трибуну.

Это сделано якобы для того, чтобы не допустить срыва рассмотрения законопроектов о рынке земли, которое запланировано на сегодняшнее утро.

Фракция Слуга народа перед утренним заседанием провела заседание при участии президента Владимира Зеленского, где обсуждался вопрос необходимости принятия закона об отмене моратория на продажу земли сельхозназначения.

Тем временем, в фракции ОПЗЖ и в Батькивщине также не исключают блокирования трибуны, чтобы не допустить принятия закона о рынке земли.

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Прямо в сессионном зале Раде прошло заседание фракции Слуга народа, на которое прибыли президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук. При этом сотрудники Управления госохраны не пускают журналистов даже в холл перед залом. Тем не менее, журналистам удалось увидеть, как Зеленский и Гончарук зашли в зал. Также на заседании фракции присутствует спикер парламента Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

Главная тема для обсуждения - законопроекты о введении рынка земли. Земельная реформа стоит в повестке дня парламента на сегодня первым вопросом.

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