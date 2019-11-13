Экономика Доллар резко рухнул на межбанке

2019-11-13 17:30 240

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 24,50 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,03 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,29 (24,39 - 12 ноября), продажи - 24,50 (24,58 - 12 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,63 (26,78 - 12 ноября), продажи - 27,03 (27,16 - 12 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,53 - 12 ноября), продажи 3,85 (3,87 - 12 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,40-24,80 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 13 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 24,36 гривен за доллар, курс в покупке до 24,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,79 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 ноября справочный курс на уровне 24,31 грн/доллар, повысив его по сравнению с 12 ноября (24,46). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.