Политика Арахамия рассказал, что будет с призывом в армию

2019-11-13 18:00 231

Правящая партия "Слуга народа" планирует постепенно отменить призыв в армию. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия.

По его словам, нововведение будут внедрять пошагово. Сначала призыв уменьшат на 20%.

"Вместе с уменьшением количества призывников, будет увеличиваться количество контрактников", - добавил Арахамия.

Политик отметил, что таким образом можно полностью перейти на контрактную армию уже в ближайшие пять лет.

"В данный момент нардепы работают над соответствующей инициативой, они проводят все необходимые расчеты, чтобы избежать рисков или неточностей", - подчеркнул Арахамия.