Правящая партия "Слуга народа" планирует постепенно отменить призыв в армию. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия.
По его словам, нововведение будут внедрять пошагово. Сначала призыв уменьшат на 20%.
"Вместе с уменьшением количества призывников, будет увеличиваться количество контрактников", - добавил Арахамия.
Политик отметил, что таким образом можно полностью перейти на контрактную армию уже в ближайшие пять лет.
"В данный момент нардепы работают над соответствующей инициативой, они проводят все необходимые расчеты, чтобы избежать рисков или неточностей", - подчеркнул Арахамия.