Политика В США начались первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа

2019-11-13 19:30 132

В среду в 17:06 по Киеву в США начались публичные слушания в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа.

Так, на слушания уже прибыли временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"В 2014 году Россия вторглась на территории партнера США - Украины", - с таких слов начал свое вступительное заявление глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

С его слов, слушания будут проходить следующим образом: после его вступительного слова, выступить дадут Тейлору и Кенту, после чего члены комитета начнут задавать вопросы.

Напомним, 4 ноября в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте, тогда свидетельства предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович.

На следующий день, 5 ноября, - Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда. А 6 ноября - показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

7 ноября Конгресс опубликовал свидетельство заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

Добавим, в Белом доме, в свою очередь, считают, что резолюция об импичменте Трампа не меняет нелегитимной сути самого процесса импичмента.