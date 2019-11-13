Политика В США начались первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа

2019-11-13 19:30 132

 

В среду в 17:06 по Киеву в США начались публичные слушания в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа.

Так, на слушания уже прибыли временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"В 2014 году Россия вторглась на территории партнера США - Украины", - с таких слов начал свое вступительное заявление глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

С его слов, слушания будут проходить следующим образом: после его вступительного слова, выступить дадут Тейлору и Кенту, после чего члены комитета начнут задавать вопросы.

Напомним, 4 ноября в США обнародовали первую стенограмму показаний по делу об импичменте, тогда свидетельства предоставила бывшая посол США в Украине Мари Йованович.

На следующий день, 5 ноября, - Конгресс США обнародовал полный текст показаний бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда. А 6 ноября - показания в рамках процедуры импичмента предоставил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

7 ноября Конгресс опубликовал свидетельство заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента.

Добавим, в Белом доме, в свою очередь, считают, что резолюция об импичменте Трампа не меняет нелегитимной сути самого процесса импичмента.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Конгрессе США раскрыли всю правду о порохоботах в Соцсетях

2019-11-08 18:32 11481

фото Украина и США подписали совместный оборонный протокол

2019-11-08 13:16 1242

Анджелина Джоли призналась, что планирует с детьми навсегда уехать из США

2019-11-07 15:46 852

Политический финал Левочкиных: США сжимает тиски вокруг украинских партнеров Пола Манафорта

2019-11-06 15:47 789

Еще новости в разделе "Политика"

У Зеленского обещают "обязательно отреагировать" на запуск поездов в Крым через керченский мост

2019-11-13 21:30 21

Глава СБУ назвал размер своей зарплаты

2019-11-13 21:00 66

Зеленский одобрил закон об обличителях коррупции

2019-11-13 20:30 102

Гончарук отреагировал на решение Рады по рынку земли

2019-11-13 20:00 135
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Зеленского обещают "обязательно отреагировать" на запуск поездов в Крым через керченский мост 2019-11-13 21:30 21
Глава СБУ назвал размер своей зарплаты 2019-11-13 21:00 66
Зеленский одобрил закон об обличителях коррупции 2019-11-13 20:30 102
Гончарук отреагировал на решение Рады по рынку земли 2019-11-13 20:00 135

Лента

21:30 У Зеленского обещают "обязательно отреагировать" на запуск поездов в Крым через керченский мост
21:00 Глава СБУ назвал размер своей зарплаты
20:30 Зеленский одобрил закон об обличителях коррупции
20:00 Гончарук отреагировал на решение Рады по рынку земли
19:30 В США начались первые публичные слушания по делу об импичменте Трампа
19:00 Украина вернет Крым: названы три главных шага, у Зеленского сделали важное заявление
18:30 Перерасчет пенсий в декабре: кто из пенсионеров останется без доплат
18:00 Арахамия рассказал, что будет с призывом в армию
17:30 Доллар резко рухнул на межбанке
17:00 Медики выделили самый важный витамин для здоровья человека