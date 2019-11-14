Политика Рынок земли: что именно приняла Рада, как изменят закон ко второму чтению и чего ждать владельцам земельных паев

2019-11-14 08:10 117

Верховная Рада вчера рассматривала сразу 11 законопроектов о рынке земли в стране. В первом чтении нардепы проголосовали не за правительственный законопроект, а за проект закона № 2178-10 от Слуги народа о продаже сельскохозяйственной земли. Документ поддержали только депутаты от президентской политсилы Слуга народа - 227 нардепов (из 252 во фракции) и 13 внефракционных . Оппозиция заявляет, что принимали закон с нарушениями регламента и грозится оспаривать дело в суде. Что именно принято и чего ждать дальше.

Согласно пояснительной записке к проекту закона с 1 января 2020 года отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Покупать участки земли смогут граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, если получат землю в наследство, но они обязаны отчуждать участок в течение года.

Устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

В первую очередь ко второму чтению обещают урегулировать вопрос с возможностью покупать землю иностранцам.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия обещает сложить мандат нардепа, если в законе о рынке земли после его принятия в целом не будет пункта относительно референдума о покупке земли иностранцами, который обещал Владимир Зеленский.

"Я сказал: "Смотри, вот мой мандат, я ставлю мандат на стол. Это мое обещание, если это (обещание президента о необходимости проведения референдума по покупке земли иностранцами) не будет соблюдено, если этого не случится, я иду из Верховной Рады, если мы не добавим эту поправку"”, - заявил Арахамия.

Вместе с тем Арахамия уверяет, что никаких "репрессий" к депутатам, которые не поддержали законопроект о рынке земли, Слуга народа применять не будет.

Эксперты прогнозируют падение рейтинга президента Владимира Зеленского и его партии после принятия законопроекта о рынке земли. Причина - в плохой коммуникации с обществом.

"К сожалению, правительство и гарант ничего не объяснили украинцам. Так нельзя делать. Если вы принимаете закон, который переворачивает жизнь страны, необходимо объяснить людям плюсы и минусы, причину и следствие. А власть этого не делает. Стратегия коммуникации Офиса президента с населением провальная и может привести к необратимым последствиям для рейтинга главы государства", – считает Виктор Небоженко, политолог, директор социологической службы Украинский барометр.

Соглашаясь провести земельную реформу без адекватного информирования населения, президент рискует поплатиться за это своим рейтингом – считает политолог Руслан Бортник. К весне, прогнозирует эксперт, уровень симпатий к главе государства может снизиться на несколько десятков процентов.

"Рейтинг президента будет стремительно падать из-за серьезного разочарования людей. К весне его популярность просядет минимум на 20%. Это позволит его оппонентам поднять на протесты не только шахтеров и учителей, но и крестьян. Это приведет к потере президентом массовой поддержки и сделает власть хрупкой", – отметил политолог.

Политолог Виктор Таран, также не исключает политической дестабилизации в стране. Правда, в будущем, когда земельная реформа уже начнет реализовываться на практике.