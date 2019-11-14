Политика Два земельных закона, оборона, бюджет и реестр педофилов - план ВРУ на 14 ноября

2019-11-14 10:12 153

Сегодня, 14 ноября, парламент рассмотрит законопроект о государственном бюджете на следующий год и еще несколько земельных вопросов.

Как указано в плане работы на четверг, депутаты решат, разрешать ли использовать земли обороны для размещения средств связи и навигации.

В повестке дня еще два земельных вопроса в первом чтении, в том числе о праве иностранцев покупать в Украине земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Потом два дискуссионных законопроекта (и альтернативные) об изменениях в налогообложение.

Для включения в повестку дня и принятия решения предлагаются основной и альтернативный проекты изменений в Налоговый кодекс насчет анбандлинга.

В плане работы ряд законопроектов в первом чтении, в частности по оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения.

В 12:30 намерены перейти к рассмотрению бюджетных вопросов. Сначала - проект изменений в Бюджетный кодекс во втором чтении, затем - непосредственно закон о государственном бюджете на 2020 год.

Нардепы планируют включить в повестку дня сессии и рассмотреть законопроекты об отсрочке на 5 лет применения стандарта "Евро-6"; изменения в Кодекс по процедурам банкротства.

Кроме того, нардепы намерены окончательно внести изменения в украинское законодательство в связи с ратификацией соглашения с США о раскрытии украинскими банками информации о счетах американцев в Украине.

Запланировано внесение изменений в состав ВСК по расследованию деятельности нескольких телеканалов, в частности “112 Украина”.

В плане работы несколько проектов постановлений о назначении представителя Верховной Рады в состав конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство".

Нардепы рассмотрят президентский законопроект о демонополизации спиртовой отрасли. В плане работы законопроект о введении закрытого реестра педофилов.

Также в задле под куполом сегодня поднимут вопросы обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий.

Парламентарии намерены внести изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы в связи с принятием за основу законопроекта о легализации добычи янтаря.