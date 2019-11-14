Политика Из партии Зеленского начали выдворять несогласных - Анну Скороход исключат из Слуги народа

2019-11-14 15:14 156

Глава фракции Cлуга народа Давид Арахамия заявил, что нардепа Анну Скороход исключат из политсилы.

"Потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции. Посмотрите голосования. Зачем она? Человек не выполняет ни одного решения фракции", - заявил он.

До этого Арахамия заявил, что Скороход предлагала взятки народным депутатам.

"То, что госпожа Скороход неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала им денежную материальную помощь - это факт", - заявил Арахамия.

Напомним, 14 ноября с трибуны Скороход сообщила о задержании ее мужа Алексея Алякина и связала это со своей позицией против отмены моратория и запуска рынка земли, который вчера был проголосован в парламенте.

Алексей Алякин является бывшим владельцем российского банка "Пушкино", объявлен российскими властями в розыск по подозрению в мошенничестве, находился в Украине под экстрадиционным арестом, однако был переведен под домашний арест. При этом суд обязал Миграционную службу предоставить ему украинское гражданство.

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