Политика Гончарук прокомментировал принятие госбюджета-2020

2019-11-14 17:30 141

 

Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2020 год сделает более комфортной жизнь каждого украинца. Об этом в четверг, 14 ноября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Новый день - новая победа ... Мы в правительстве уверены, что бюджет развития и безопасности людей уже в ближайшее время сделает более комфортной жизнь каждого украинца: от младенца до человека почтенного возраста", - написал Гончарук.

По его словам, правительство в этом контексте будет делать конкретные шаги для достижения конкретных результатов, в частности в области медицины.

"По-настоящему бесплатные роды, лечение инсультов, инфарктов и лечение младенцев в рамках программы медгарантий. Еще больше карет "скорой" плюс открытие в каждой области Украины отделений экстренной помощи для уменьшения времени ожидания приезда на вызовы", - отметил глава правительства.

Кроме этого, отметил он, перемещение по Украине станет быстрее, комфортнее и безопаснее.

"Так, на следующий год мы заложили рекордную сумму средств на развитие инфраструктуры. Предусмотрены также развитие и поддержка в надлежащем состоянии украинских аэропортов и мостов", - добавил премьер-министр.

Он также отметил, что планируется создание одного из важных инструментов образования - программы Способная школа для лучших результатов, цель которой - повышение качества образования в маленьких городах и селах.

"Мотивация для молодых учителей с 10-летним опытом в виде ежегодной финансовой поддержки - 21 тыс. грн", - добавил Гончарук.

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