Политика В МИДе вновь заговорили о мироторцах на Донбассе

2019-11-14 20:00 189

Украина готова разместить миротворческий контингент на границе с Россией в случае провала переговоров по Донбассу в Минском формате. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью ВВС.

"Этого элемента нет в "Минске", и это, возможно, апгрейд "Минска" в новом формате. То есть если мы видим, что оно не срабатывает, тогда, наверное, надо обращаться за помощью к третьей силе. Хотя разговоры эти ведутся еще с 2015 года, но до сих пор Россия как член Совета безопасности ООН не позволяла такую ​​миссию", - заявил глава украинского МИДа.

Также он отметил, что ранее РФ предлагала расположить миротворцев вдоль линии соприкосновения.

"Нас это не устраивает. А вот компромиссный вариант - например, миротворцы на линии между Украиной и Россией, - нас устроил бы", - подчеркну глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом Пристайко допускает, что российская сторона заблокирует данное предложение Украины в Совбезе ООН.