Политика Баканов заявил о необходимости продажи сим-карт по паспортам

2019-11-14 21:00 138

 

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что продажа sim-карт должна осуществляться при условии предъявления покупателем паспорта.

Об этом пишет «Главком».

Свое заявление Баканов сделал, комментируя анонимные сообщения о минировании станций метрополитена в Киеве, которые поступают практически ежедневно.

Национальная полиция и СБУ неоднократно заявляли, что сообщения поступают преимущественно из Российской Федерации и оккупированных ею территорий на Донбассе.

«Большинство таких сообщений действительно поступают с оккупированных территорий, но не все: случается, что и с подконтрольной Украине территории», — сказал Баканов.

По его мнению, решить проблему поможет принятие закона о продаже sim-карт при предъявлении покупателями паспортов. «Если карта будет продана по паспорту, «выйти» на «минера» будет проще», — выразил мнение Баканов.

Однако глава СБУ отметил, что изменения в украинском законодательстве о реализации sim-карт не помогут полностью избавиться от проблемы, поскольку нередко сообщения о минировании приходят на электронную почту.

На вопрос об изменении порядка реагирования сотрудниками правоохранительных органов на анонимные сообщения о минировании объектов, Баканов ответил, что понимает, сколько усилий и ресурсов уходит на реакцию, но подчеркнул, что это обязательная мера, ведь возможные последствия при ее несоблюдении могут быть непоправимыми.

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