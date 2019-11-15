Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 ноября - повестка дня

2019-11-15 09:41 123

Сегодня Верховная Рада обсудит план реализации медицинской реформы с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой. Также планируется рассмотреть скандальные проекты об изменениях налоговой системы.

Утром состоится Час вопросов к правительству. На согласительном совете в понедельник договорились, что в парламент пригласят министра Скалецкую.

На рассмотрении - проект изменений в состав ВСК по расследованию деятельности нескольких телеканалов.

Депутаты намерены рассмотреть президентский законопроект о демонополизации спиртовой отрасли, а после этого - скандальные законопроекты об изменениях налоговой системы.

В первом чтении - проект изменений в законодательство об окончательном ограничении неприкосновенности народных депутатов.

Во втором чтении планируют рассмотреть законопроект о работе ГБР, а также о создании Бюро финансовых расследований.

Кроме того, нардепы намерены окончательно внести изменения в украинское законодательство в связи с ратификацией соглашения с США о раскрытии украинскими банками информации о счетах американцев в Украине. Также сегодня у депутатов будет возможность ввести закрытый реестр педофилов.