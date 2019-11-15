Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 ноября - повестка дня

2019-11-15 09:41 123

Сегодня Верховная Рада обсудит план реализации медицинской реформы с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой. Также планируется рассмотреть скандальные проекты об изменениях налоговой системы. 

Утром состоится Час вопросов к правительству. На согласительном совете в понедельник договорились, что в парламент пригласят министра Скалецкую.

На рассмотрении - проект изменений в состав ВСК по расследованию деятельности нескольких телеканалов.

Депутаты намерены рассмотреть президентский законопроект о демонополизации спиртовой отрасли, а после этого - скандальные законопроекты об изменениях налоговой системы.

В первом чтении - проект изменений в законодательство об окончательном ограничении неприкосновенности народных депутатов.

Во втором чтении планируют рассмотреть законопроект о работе ГБР, а также о создании Бюро финансовых расследований.

Кроме того, нардепы намерены окончательно внести изменения в украинское законодательство в связи с ратификацией соглашения с США о раскрытии украинскими банками информации о счетах американцев в Украине. Также сегодня у депутатов будет возможность ввести закрытый реестр педофилов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Верховная Рада рассматривает сразу 11 законопроектов о рынке земли в Украине

2019-11-13 10:14 354

У Зеленского готовят закон, который позволит увольнять депутатов мажоритарщиков

2019-11-11 08:39 780

Водителям рассказали о новом способе борьбы с радарами на дорогах

2019-11-07 10:13 4152

Украинских депутатов начали штрафовать за прогулы заседаний

2019-11-01 13:45 1044

Еще новости в разделе "Политика"

Арахамия проговорился, что в Слуге народа пройдут большие кадровые чистки

2019-11-15 10:39 78

Парламент ФРГ подыграл Путину в легализации газопровода Северный поток-2

2019-11-15 10:15 93

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 ноября - повестка дня

2019-11-15 09:41 123

Путин решил оставить Украину без моря, в Минобороны сделали тревожное заявление

2019-11-14 21:30 2451
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Арахамия проговорился, что в Слуге народа пройдут большие кадровые чистки 2019-11-15 10:39 78
Парламент ФРГ подыграл Путину в легализации газопровода Северный поток-2 2019-11-15 10:15 93
Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 ноября - повестка дня 2019-11-15 09:41 123
Путин решил оставить Украину без моря, в Минобороны сделали тревожное заявление 2019-11-14 21:30 2451

Лента

10:39 Арахамия проговорился, что в Слуге народа пройдут большие кадровые чистки
10:15 Парламент ФРГ подыграл Путину в легализации газопровода Северный поток-2
09:41 Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 15 ноября - повестка дня
фото 09:14 Грета Тунберг пытается пересечь Атлантику на маленьком эко-катамаране
08:29 Стало известно сколько нелегальных паспортов РФ выдала на оккупированном Донбассе
22:00 Минздрав оценил ситуацию с гриппом и ОРВИ в Украине
21:30 Путин решил оставить Украину без моря, в Минобороны сделали тревожное заявление
21:00 Баканов заявил о необходимости продажи сим-карт по паспортам
20:30 Причастен Шойгу: в деле о крушении МН17 на Донбассе произошел новый поворот
20:00 В МИДе вновь заговорили о мироторцах на Донбассе