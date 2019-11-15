Политика Разумков пояснил, почему не станут спешить с референдумом по рынку земли

2019-11-15 13:44 180

Всеукраинский референдум о рынке земли может быть проведен раньше 2024 года, но после того, как закон о рынке земли будет принят во втором чтении.

Об этом стало известно со слов спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в эфире украинского телеканала.

"Давайте дождемся принятия законов о референдуме. Это может произойти и раньше, чем в 2024 году", - сказал Разумков на вопрос члена фракции "Голос" Юлии Клименко о вероятности проведения референдума при новой власти.

Будет переходный этап, чтобы украинцы могли увидеть, как работает рынок земли, и после этого определиться на референдуме, приглашать ли иностранцев для покупки земли.

По словам Разумкова, на данный момент первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, вместе с командой специалистов работает над вопросами не только закона о референдуме, а пакета законов о народовластии, который будет охватывать местные референдумы, общенациональный референдум, народное вето.

Напомним, 13 ноября парламент в первом чтении проголосовал за законопроект №2178-10, предусматривающий отмену моратория на продажу земли в Украине.

Президент Владимир Зеленский предложил провести референдум о возможности продажи украинской земли иностранцам.

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