Политика Путин заявил, что общается с Зеленским по телефону но встречаться не станет

2019-11-15 14:46 126

Президент РФ заявил, что не видит целесообразности в проведении встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским до того, как состоится саммит в нормандском формате.

"Дело в том, что сейчас о встрече до "нормандского формата" речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в "нормандском формате". Но если уж будем встречаться, так чего же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи? Я думаю, в этом никто не заинтересован: ни я, ни Президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, мы же разговариваем по телефону. Полный контакт есть, но нам нужно подойти к каким-то решениям.

В принципе, "нормандский формат" и встреча в "нормандском формате" возможна. Вообще, кроме "нормандского формата", другого механизма нет. Поэтому мы – когда я говорю "мы", я имею в виду Россию, то есть меня и моих коллег, МИД, наши соответствующие службы – мы за его сохранение. Повторяю еще раз: ничего другого нет и не предвидится.

То, что произведено отведение сил в двух этих точках критических, – это хорошо, мы это приветствуем. Приветствуем как действия украинских властей, так и действия непризнанных республик", - добавил Путин.

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