Политика Из Слуги народа исключили двух нардепов, которые голосовали не так как все

2019-11-15 11:16 192

Фракция Слуга народа на заседании в пятницу, 15 ноября, приняла решение об исключении нардепов Анны Скороход и Антона Полякова. 

Как сообщил сам Поляков, перед исключением из фракции их должны были исключить из партии.

"Покажите, что не так? по земле? я обьяснял, что можно было принять альтернативный законопроект... Правки они сделают - это незаконно. Так куда мы идем? Мы партия Богдана или партия Слуга народа... Как раз вопрос по Скороход был", - сказал он.

Причиной исключения Полякову назвали прогулы.

"Четких обьяснений нет. По прогулам... Все вы можете зайти на сайт Верховной Рады. Это просто политическая расправа и привет Андрею Йосиповичу. Буду значит позафракционным, а там будем смотреть", - заявил Поляков.

Также Анна Скороход прокомментировала исключение из фракции.

"Да, нас с Антоном исключили из фракции, действительно. Я думаю, что это позитивный момент. Потому что теперь мы сможем голосовать за програму президента, а не за лоббистские законы", - заявила он.

По словам нардепа Скороход, ее политически преследовали.

Причины исключения Скороход назвала зампредседателя фракции Евгения Кравчук. По ее мнению это - систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вопреки принятой позиции фракции

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