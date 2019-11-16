Политика СМИ узнали повестку нормандской встречи

2019-11-16 07:00 207

 

Путин намерен говорить об особом статусе "ЛДНР" и его закреплении в Конституции Украины, а также об амнистии сепаратистов.

На саммите "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже, будет обсуждаться проблема особого статуса территорий "ЛДНР" с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на несколько источников в российских госструктурах.

Вопросы безопасности касаются дальнейшего разведения сил и средств на новых участках линии соприкосновения на Донбассе. В вопросе амнистии, по словам собеседника газеты, российская сторона намерена настаивать на ее закреплении в законодательстве с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе.

Помимо этого, в политический блок вопросов войдет "модальность проведения выборов", но эта тема, как отметил источник, весьма сложна из-за множества спорных моментов.

В рамках экономического блока, как сообщают источники, стороны могут обсудить возможность снятия финансовой и транспортной блокады с "ДНР" и "ЛНР", чтобы туда могли свободно проезжать поезда, автобусы и грузовики. В гуманитарный блок вопросов могут быть включены обмен пленными и восстановление инфраструктуры.

Как ожидается, на предстоящем саммите впервые встретятся президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский. Проведение мероприятия, запланированного на 9 декабря, официально подтвердили Киев, Берлин и Париж; Москва пока не комментировала эту тему. Но ранее в Кремле допустили, что встреча нормандской четверки может состояться до конца 2019 года, но конкретные даты пока не обсуждались.

Последний саммит в "нормандском формате", то есть с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины, состоялся в октябре 2016 года в Берлине.

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