Политика Арахамия рассказал, как заработает Рада по-новому

2019-11-16 07:30 111

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада до Нового года примет пакет законопроектов о внесении изменений в регламент парламента. Соответственно, новый регламент подразумевает новый формат работы Верховной Рады. Как именно, он рассказал журналистам 15 ноября в кулуарах парламента.

"У нас наработан пакет законопроектов о внесении изменений в Регламент, его надо только зарегистрировать, передать в комитет. То есть на следующей неделе это возможно сделать. Думаю, к новому году мы должны их принять", - цитирует Укринформ слова Арахамии. Он уточнил, что среди предлагаемых изменений есть предложение выделить определенные дни недели для голосований, а другие - выступлениям народных депутатов и их работе в комитетах.

"Основные изменения коснутся того, что с целью защиты чувств журналистов, а также сохранения их внимания, надо сделать дни голосования и дни этих... "разговоров" по мотивам, в "Разное"... То есть приходите в четверг - и смотрите, сколько всего мы приняли. Хотите услышать, что об этом хотят рассказать другие депутаты, - приходите в другие дни. А большую часть времени надо тратить на работу в комитетах - это и есть настоящая работа народного депутата. Но "дни комитетов" - это не только работа в комитетах, заседания комитетов - это уже резолюция этих наработок. Перед этим, депутаты должны также встречаться с экспертами, представителями индустрии, изучать проблематику", - пояснил Арахамия.

Нардеп заверил, что доступ в кулуары второго этажа Верховной Рады и балкона парламента не будут ограничивать для аккредитованных представителей СМИ.