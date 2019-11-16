Политика В Кабмине анонсировали новые правила для восстановления водительских прав

2019-11-16 08:00 75

Команда вице-премьер-министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова работает над возможностью восстановления водительских прав через мобильное приложение. Об этом Федоров написал на своей странице в Facebook.

"Мы планируем во втором релизе сделать возможность заявить об этом в приложении одним нажатием и получить новый документ по почте (!!!). Кстати, в 2018 году потеряли водительские удостоверения 108 000 человек", - говорится в сообщении.

Единый госреестр МВД дополнят фотографиями людей, которые получали водительское удостоверение до 2013 года.

"В Едином госреестре МВД - 10 млн водительских прав, а фото есть только у 2,5 млн водителей. В чем сложности? Когда водитель останавливается для проверки документов, оказывается, что база данных не содержит фотографий в правах, выданных до 2013 года. И решение есть. Оно позволит упростить жизнь украинским водителям, наполнить реестр фото, точно положительно повлияет на уровень безопасности", - добавил Федоров.