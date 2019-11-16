Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Телефонный разговор состоялся 21 апреля после победы Зеленского на президентских выборах, за два месяца до телефонного звонка 25 июля, который находится в центре расследования по импичменту Трампа.
Согласно стенограмме, Трамп поздравил Зеленского с победой и заявил: "Не сомневаюсь, что вы будете прекрасным президентом". Он также пригласил Зеленского в Белый дом.
Трамп в последнее время неоднократно упоминал об этом телефонном разговоре и говорил, что в нем не было никаких нарушений, как и в разговоре 25 июля, в частности, не было намеков на необходимость расследования против Джо Байдена и его сына.