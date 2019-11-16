Экономика Почему курс доллара продолжает падать: названы новые причины

2019-11-16 11:00 297

Курсы доллара и евро продолжают стремительно снижаться. Со среды, 13 ноября, американская валюта подешевела на 22 копейки, а европейская — на 28 копеек. Так, 15 ноября НБУ установил официальные курсы на уровне 24,24 грн за доллар и 26,66 грн за евро. На наличном рынке иностранная валюта также заметно подешевела. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,10 грн, купить — по 24,40 грн, евро — сдать по 26,45 грн, купить — по 27,93 грн.

«Курс гривни укрепляется, и с утра в пятницу торгуется на отметке 24,23 грн за доллар, — рассказал руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика украинской валюты наблюдается на фоне заявления министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова о том, что минимум пять крупных и 300 малых предприятий страны должны быть приватизированы в 2020 году. Также министр заявил о двух сценариях для курса гривни на следующий год — 24 и 27 гривен за доллар.

Поддержку гривне оказывает принятый накануне бюджет на 2020 год, и проголосованный в Верховной Раде в первом чтении закон о продаже земли.

Вероятно, укрепление гривни продолжится и в ближайшей перспективе она будет оставаться в диапазоне 24,1−24,3 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Стоит отметить, что постепенно укрепление гривни продолжается уже несколько месяцев.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился во всех сегментах валютного рынка на 1−1,2%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 24,52 до 24,25 грн (-1,1%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 24,49—24,51 до 24,20—24,23 грн (-1,2% - -1,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках упали за неделю с 24,38—24,63 до 24,12—24,38 грн (-1,1%/-1%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 1%.

Курс доллара держался стабильным, около 24,5 грн, с прошлой пятницы по нынешний вторник. Начиная со среды, уже после проведения аукциона по

размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), гривня вернулась к укреплению. Это важное свидетельство того, что спрос нерезидентов на гособлигации — далеко не единственный фактор укрепления гривни, оно носит не спекулятивный, а фундаментальный характер.

На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через семь дней около 24 грн, а наличный доллар в банках — 23,9−24,1 грн", — прогнозирует Иосуб.

Кроме того, многие эксперты отмечают, что положительным фактором для укрепления национальной валюты стало начало очередных переговоров правительства с представителями Международного валютного фонда. Однако не только продажа ОВГЗ и переговоры с МВФ влияют на стоимость гривни по отношению к иностранным валютам. Есть и другие факторы, на которые редко обращают внимание.

Украинская валюта весь нынешний год, несмотря ни на что, продолжает укрепляться, — рассказал аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — И возможно, люди не должным образом обратили внимание на такой фактор для гривни, как война и боевые действия. Ведь ни для кого не секрет, что во многом в прошлые годы курс гривни падал из-за боевых действий на востоке страны, которые создали военный риск для капитала. И для денег не важно, кто как относится к войне, деньги не видят политики, деньги видят просто риски и уходят от них. В этом году, вероятно, военные риски в глазах держателей денег стали уменьшаться, и опять же не важно, кто как относится к этому вопросу с политической точки зрения. Для курса гривни важно то, как к этому относится капитал. А капитал, видимо, все меньше и меньше боится войны, а это ведет к снижению военного риска и, как следствие, к укреплению гривни.

Приток иностранных инвестиций в облигации внутреннего государственного займа — это ведь не причина, а следствие. Судите сами, еще в начале года доходность по гривневым ОВГЗ составляла 19%. Это огромная цифра. Это было выше, чем у Уганды, Нигерии и Египта, где тоже не все в порядке с коррупцией и другими вопросами по экономике. Но чем оправдывалась столь высокая ставка по ОВГЗ раньше? А оправдывалась она рисками войны, которых и боялся капитал.

И тут не так важно то, когда закончилась активная фаза боев, важно, когда люди, управляющие деньгами, начиная от банкиров и заканчивая простыми гражданами, перестают бояться войны. И чем меньше люди боятся, тем больше растет их экономическая активность, тем больше растут инвестиции. Украинцы отвыкли от «нормальности», но это нормально, когда иностранный капитал входит в страну. Ненормальным было как раз то, что этого не было", — подытожил Федоров.

Стоит напомнить, что парламент принял в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Документ предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на продажу таких земель. С этого момента все владельцы паев получают право их свободно продавать.