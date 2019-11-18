Политика Объем продажи земли пересмотрят - Разумков

2019-11-18 18:00 255

 

Спикер парламента обещает изменить к повторному голосованию объем земли для приобритения "в одни руки".

Ко второму чтению в законопроекте об обращении земли будут внесены изменения по возможности приобритения земли в одни руки. Об этом заявил главы Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, главные вызовы и предостережения, связанные с законопроектом - это вопрос национальной безопасности и продажа земли иностранцам.

"По вопросу с рынком земли. Мы, во-первых, обещали, что будем создавать рынок земли. Главные вызовы и предостережения, которые были связанные с этим законопроектом: это вопрос национальной безопасности, продажа земли иностранцам; объемы, которые могут быть продаваемые тому или иному лицу или юридической фирме и передача корпоративных прав... Максимальный лимит на землю в одни руки - он тоже скорее всего будет пересматриваться во время подготовки законопроекта между первым и вторым чтением", - заявил Разумков.

Согласно нынешней редакции законопроекта, совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности гражданина или компании, с учетом связанных лиц или юридических лиц, будет следующей:

  • в пределах одной объединенной территориальной общины - не должна превышать 35% земель такой общины;
  • в пределах одной области - не должна превышать 8% земель такого региона;
  • не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины.

При этом арендатор будет иметь преимущественное право на покупку участка при условии, что он платит цену, по которой он продается. А в случае продажи на аукционе - если его предложение равно предложению, которое является наибольшим из предложенных.

 

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