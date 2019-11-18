Политика Захваченные украинские корабли уже плывут в Одессу: карта

2019-11-18 18:30 456

 

Россия передала Украине корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые были захвачены в ноябре 2018 года возле Керченского пролива. Они в сопровождении спецтехники возвращаются в Одессу.

Буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир" вышли из портов Одессы, Черноморска и Южного за захваченными кораблями еще 16 ноября.

Утром 18 ноября буксиры пришли в нейтральные воды Черного моря внизу юго-восточного побережья оккупированного Крыма. Там прошла передача захваченных судов ВМСУ. В то же время, "Сапфир" остался в Черном море в 40-50 километрах южнее Судака.

Сейчас буксир "Гайдамака" начал движение в сторону украинской Одессы и находится в Черном море примерно в 30-35 километрах к югу от мыса Опук. Об этом свидетельствуют обновленные данные системы AIS.

В то же время поисково-спасательный корабль "Сапфир", который не принимал прямого участия в передаче захваченных кораблей, до сих пор стоит в Черном море в 40-50 километрах южнее Судака.


По данным экспертов, военные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут идти в Одессу не менее 43 часов. Они должны прибыть в порт примерно 20 ноября в 8:00 утра. Однако, это море, и здесь могут случиться всякие ситуации – от неожиданного шторма до того, что может оборваться буксирный трос. Поэтому точное время прибытия судов в Одессу спрогнозировать невозможно.

Захват и возвращение украинских кораблей: главное

  • 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. РФ обвинила судна ВМС в том, что они неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.
  • Тогда же агрессор захватил 2 украинских корабля и взял в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
  • В мае Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.
  • 7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленные моряки.
  • Утром 18 ноября Россия все-таки вернула Украине военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Передача прошла в открытом Черном море.
  • Кремль утверждает, что передача никак не связана с решением Международного трибунала ООН и запланированным на 9 января саммитом нормандского формата.

 

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