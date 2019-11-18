Политика Захваченные украинские корабли уже плывут в Одессу: карта

2019-11-18 18:30 456

Россия передала Украине корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые были захвачены в ноябре 2018 года возле Керченского пролива. Они в сопровождении спецтехники возвращаются в Одессу.

Буксиры "Титан", "Гайдамака" и поисково-спасательный корабль "Сапфир" вышли из портов Одессы, Черноморска и Южного за захваченными кораблями еще 16 ноября.

Утром 18 ноября буксиры пришли в нейтральные воды Черного моря внизу юго-восточного побережья оккупированного Крыма. Там прошла передача захваченных судов ВМСУ. В то же время, "Сапфир" остался в Черном море в 40-50 километрах южнее Судака.

Сейчас буксир "Гайдамака" начал движение в сторону украинской Одессы и находится в Черном море примерно в 30-35 километрах к югу от мыса Опук. Об этом свидетельствуют обновленные данные системы AIS.

В то же время поисково-спасательный корабль "Сапфир", который не принимал прямого участия в передаче захваченных кораблей, до сих пор стоит в Черном море в 40-50 километрах южнее Судака.



По данным экспертов, военные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут идти в Одессу не менее 43 часов. Они должны прибыть в порт примерно 20 ноября в 8:00 утра. Однако, это море, и здесь могут случиться всякие ситуации – от неожиданного шторма до того, что может оборваться буксирный трос. Поэтому точное время прибытия судов в Одессу спрогнозировать невозможно.

Захват и возвращение украинских кораблей: главное