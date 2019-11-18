Политика Рябошапка рассказал подробности дела Порошенко

2019-11-18 21:30 201

 

Генеральная прокуратура Украины изучает направленный Государственным бюро расследований проект сообщения о подозрении пятому президенту Петру Порошенко. Об этом заявил глава ГПУ Руслан Рябошапка.

"В Генпрокуратуре Украины эти материалы есть, они отрабатываются соответствующими структурными подразделениями... в ближайшее время будет принято процессуальное решение", - отметил генпрокурор.

Он также заявил, что над документами работает два подразделения - юридическое и то, которое сопровождает работу ГБР.

"Думаю, что на протяжении нескольких недель у нас уже будут соответствующие справки и будет соответствующий проект решения", - подчеркнул Рябошапка и выразил мнение, в проект подозрения Порошенко будут внесены изменения.

"Не исключаю, что нам с коллегами из ГБР, возможно, надо будет что-то поправить, чтобы представление было действительно обоснованным, чтобы не было никаких замечаний к нему в парламенте", - заявил глава ГПУ.

По его словам, что речь идет об уголовном производстве о назначении членов Военной службы правопорядка, как было указано в сообщении ГБР, но подчеркнул, что подозрение может быть некоторым образом изменено.

"Может быть изменена квалификация, возможно, еще какие-то моменты будут доработаны", - сообщил Рябошапка и уточнил, что документы из ГБР поступили в Генпрокуратуру ранее и над ними уже идет работа.

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