Политика Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ

2019-11-18 22:00 180

 

Президент Владимир Зеленский издал Указ о выходе Украины из Соглашения об улучшении расчетов между хозяйственными организациями в рамках Содружества Независимых Государств.

Соответствующий документ №851/2019 обнародован на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: выйти из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества Независимых Государств, принятого в Ташкент 15 мая 1992 года", - отмечается в Указе.

Как сообщал Укринформ, в феврале Украина завершила процесс выхода из координационных органов СНГ и работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках Содружества.

17 апреля Кабинет министров Украины прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.

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