Политика Спикер Разумков рассказал, когда будет готов законопроект об особом статусе Донбасса

2019-11-19 12:43 138

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что проект закона об особом статусе Донбасса будет разработан после встречи в "нормандском" формате между лидерами Украины, России, Германии и Франции. Об этом сообщают "Факты".

"И позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде была следующей: президент, вернувшись с нормандской встречи, вместе с парламентом и главное – вместе с обществом будут создавать законопроект", - заявил Разумков.

Он отметил, что текст нового документа будет готов через 11 дней после встречи "нормандской" четверки.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон 15 ноября заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. Данную информацию подтвердили в Офисе президента Украины.