Политика Глава МИД ФРГ Хайко Маас отменил визит на Донбасс, встретится с Зеленским

2019-11-19 10:41 192

Глава МИД Германии Хайко Маас отменил визит на линию разграничения из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее планировалось, что Маас в понедельник вечером прилетит в Харьков, а утром вторника на вертолетом его доставят на Донбасс. Но в харьковском аэропорту задержали и отменили много рейсов, сообщает Deutsche Welle.

Теперь во вторник в Киеве должна состояться встреча Мааса с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком и главой МИД Украины Вадимом Пристайко. В ходе переговоров стороны обсудят "нормандский" саммит, который состоится 9 декабря в столице Франции.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон 15 ноября заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже.

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