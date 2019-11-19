Политика Зеленский заявил, что Тимошенко уже предлагала ему выгодный договорняк

2019-11-19 13:12 63

Владимир Зеленский заявляет, что лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагала свои кандидатуры для назначения на государственные должности в обмен на поддержку партии "Слуга народа" в парламенте, однако ей было отказано из-за недопустимости практики закулисных договоренностей. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

"Вчера посмотрел "Свободу слова" на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции". Да, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", - написал Зеленский.

Президент Украины  добавил, что Тимошенко "раз в пять лет уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе", назвав это "очень древней украинской традицией".

Напомним,  фракция партии "Батькивщина" после принятия Радой законопроекта о рынке земли в первом чтении заявила о переходе в оппозицию.

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