Экономика Всемирный банк увидел снижение бедности в Украине

2019-11-19 16:30 189

По методологии Всемирного банка уровень бедности в Украине снизился до 14,5%. И продолжает снижаться благодаря росту зарплат.

За год уровень бедности в Украине снизился более чем на 2% - с 16,8% в 2018 году до 14,5% в 2019 году. Об этом говорится в презентации Всемирного банка по Украине, представленной во вторник, 19 ноября.

В банке считают, что уровень бедности продолжает снижаться благодаря росту зарплат и потреблению.

Во Всемирном банке напомнили, что реальная зарплата выросла на 9,5% в годовом исчислении в январе-сентябре 2019 году, в основном за счет роста оплаты труда в частном секторе из-за давления трудовой миграции.

"Трудовая миграция остается высокой, и денежные переводы заробитчан продолжили расти на 12% в годовом сопоставлении в январе-сентябре 2019 года", - говорится в презентации.