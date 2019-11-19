Политика Разумков сказал, что ждет Донбасс после нормансдкой встречи

2019-11-19 21:30 330

После нее будет разработан законопроект «Об особом статусе Донбасса»

По результатам встречи лидеров стран «нормандской четверки» совместно с парламентом, а также обществом, будет разработан новый законопроект «Об особом статусе Донбасса».

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады.

Он отметил, что и позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде была следующей: «президент, вернувшись из «нормандской встречи», вместе с парламентом и главное – вместе с обществом будут создавать законопроект, о котором вы упомянули. Без привлечения всех вышеупомянутых структур это будет очень сложно сделать. Президент об этом говорил и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов – это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу».

К тому же он был удивлен тем, что Вадим Пристайко, министр иностранных дел работу парламента в вопросе разработки законопроекта «Об особом статусе» считает неэффективной.

Касательно вопроса о том, как за 11 календарных дней после встречи лидеров «нормандской четверки» 9 декабря (20 декабря состоится последнее в 2019 году заседание Верховной Рады) будет произведено текст нового документа об особом статусе для ОРДЛО. На это председатель Верховной Рады ответил, что парламент умеет работать в ускоренном режиме.