Политика Разумков сказал, что ждет Донбасс после нормансдкой встречи

2019-11-19 21:30 330

 

После нее будет разработан законопроект «Об особом статусе Донбасса»

По результатам встречи лидеров стран «нормандской четверки» совместно с парламентом, а также обществом, будет разработан новый законопроект «Об особом статусе Донбасса».

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады.

Он отметил, что и позиция президента, и позиция большинства в Верховной Раде была следующей: «президент, вернувшись из «нормандской встречи», вместе с парламентом и главное – вместе с обществом будут создавать законопроект, о котором вы упомянули. Без привлечения всех вышеупомянутых структур это будет очень сложно сделать. Президент об этом говорил и вести какие-то кулуарные или подковерные разработки тех или иных законопроектов – это нарушать те обещания, которые были даны украинскому обществу».

К тому же он был удивлен тем, что Вадим Пристайко, министр иностранных дел работу парламента в вопросе разработки законопроекта «Об особом статусе» считает неэффективной.

Касательно вопроса о том, как за 11 календарных дней после встречи лидеров «нормандской четверки» 9 декабря (20 декабря состоится последнее в 2019 году заседание Верховной Рады) будет произведено текст нового документа об особом статусе для ОРДЛО. На это председатель Верховной Рады ответил, что парламент умеет работать в ускоренном режиме.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пенсии переселенцам и жителям Донбасса: как обстоит ситуация с выплатами

2019-11-19 17:30 2526

Зеленский рассказал, какие темы намерен поднять на «нормандской» встрече

2019-11-19 17:00 318

Спикер Разумков рассказал, когда будет готов законопроект об особом статусе Донбасса

2019-11-19 12:43 471

КАРТА На Донбассе от вражеского огня снова пострадал украинский военный

2019-11-19 11:42 318

Еще новости в разделе "Политика"

Нафтогаз: Предложение РФ по транзиту является рекомендацией Еврокомиссии

2019-11-19 22:00 234

Разумков сказал, что ждет Донбасс после нормансдкой встречи

2019-11-19 21:30 330

Путин пойдет на уступки Украине, России уже не отвертеться: что будет с Донбассом

2019-11-19 21:00 519

В США отреагировали на возвращение Россией украинских кораблей

2019-11-19 20:30 273
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Нафтогаз: Предложение РФ по транзиту является рекомендацией Еврокомиссии 2019-11-19 22:00 234
Разумков сказал, что ждет Донбасс после нормансдкой встречи 2019-11-19 21:30 330
Путин пойдет на уступки Украине, России уже не отвертеться: что будет с Донбассом 2019-11-19 21:00 519
В США отреагировали на возвращение Россией украинских кораблей 2019-11-19 20:30 273

Лента

22:00 Нафтогаз: Предложение РФ по транзиту является рекомендацией Еврокомиссии
21:30 Разумков сказал, что ждет Донбасс после нормансдкой встречи
21:00 Путин пойдет на уступки Украине, России уже не отвертеться: что будет с Донбассом
20:30 В США отреагировали на возвращение Россией украинских кораблей
20:00 Фаворит Евро-2020 поменял главного тренера: детали скандала
19:30 Погода на 20 ноября - Украина утонет в холодном тумане
19:23 СМИ опубликовали фото, подтверждающие, что Кривецкий-«Пупс» установил контроль над Госгеонедрами
19:00 Рождественский пост в 2019 году: когда начинается и что нужно знать
18:30 "Слуги народа" поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко
18:00 Столтенберг заявил о недопустимости повторения крымского сценария в странах НАТО