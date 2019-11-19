Политика "Слуги народа" поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко

2019-11-19 18:30 165

 

Руководство фракции "Слуга народа" заявляет о поддержке решения снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенко, если соответствующее представление включат в повестку дня заседания Верховной Рады. Об этом заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Все мотивированы (голосовать) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее уже отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию такие голосования будут не нужны", - сказал он.

По голосованию за согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Порошенко, будет вынесено отдельное решение фракции, как и по другим важным голосованиям. При этом депутаты будут определятся самостоятельно в соответствии "с качеством представления" и "по другим политическим мотивам".

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