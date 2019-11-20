Экономика У Гончарука решили оказаться от кредитов МВФ к завершению каденции Зеленского

2019-11-20 12:16 147

Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а нынешняя вредитная программа должна стать последней, уверяют в Кабмине, передает Громадське.

Как заявила министр финансов Оксана Маркарова, правительство продолжает переговоры с миссией МВФ, которая находится с визитом в Киеве относительно новой кредитной программы о сотрудничестве.

"Мой амбициозный план – закончить ее (программу с МВФ), чтобы в 2023 году у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли бы себя обеспечивать", – сказала Маркарова.

Министр также отметила, что программа, над которой сейчас работают, позволит провести массу реформ, приватизацию, концессию.

"Но и должно позволить нам выйти из нее по завершении – как в свое время это смогла сделать Польша", – пояснила Маркарова.

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Всемирный банк увидел снижение бедности в Украине 2019-11-19 16:30 309
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