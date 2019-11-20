Политика Исчезли 35 млн долларов, которые США выделили Украине на покупку вооружений

2019-11-20 10:41 231

Из выделенных США почти 400 млн долларов на военную помощь Украине не дошли чуть более 35 млн долларов.

Как сообщает Los Angeles Times со ссылкой на документы о расходах Пентагона, эти средства должны были пойти на покупку вооружений, включая гранатометы, на средства связи, а также на оснащение боевых кораблей ВМС Украины.

Издание пишет, что члены Конгресса США осведомлены о сложившейся ситуации и требуют от Минобороны объяснений, почему часть этих денег не дошла до Украины, хотя финансовый год в США завершился 30 сентября.

Пресс-секретарь Пентагона Карла Глисон подтвердила газете, что Украине еще предстоит перевести 36 млн долларов. При этом подполковник отказалась назвать причину, по которой средства до сих пор не были отправлены в Киев. Она лишь отметила, что Украина получит эти деньги "в течение следующих нескольких недель".

Напомним, в августк Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены. Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа.