Политика Рябошапка дал громкое обещание касательно дел Майдана

2019-11-20 16:30 240

С завтрашнего дня Генеральная прокуратура лишается функции досудебного расследования, ни одно из дел Майдана не будет потеряно. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка на брифинге.

Рябошкапка отметил, что ГПУ передала ГБР практически все уголовные производства, в том числе дела Майдана.

"Ни одно из этих дел не будет потеряно", - заявил он.

Прокурор добавил, что юридически дела переданы, но физически остаются в прокуратуре.

Отметим, в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по делам Майдана.

Также в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Недавно Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.