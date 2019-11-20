Политика В правительстве рассказали, почему отменили ограничения тарифов на горячую воду и тепло

2019-11-20 19:00 111

 

Правительство отменило постановление предыдущего Кабинета министров об ограничении тарифов на горячую воду и теплоснабжение. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания Кабмина.

“Мы посмотрели и приняли взвешенное решение о том, что популистские решения предыдущего правительства не имеют права на существование, так как оно совершенно не логично и непрофессиональное. Никак это не повлияет на тарифы, потому что оно незаконно, и его отдельные представители местного самоуправления просто не собирались выполнять и собирались оспаривать в суде, потому что пройти отопительный сезон без приведения к банкротству предприятий было бы невозможно”, — отметил Гончарук, отвечая на вопрос почему на прошлом заседании правительство отменило принятые в начале лета ограничения на тарифы на тепло и горячую воду.

По его словам, согласно обоснованными расчетами, если бы ограничения были бы сохранены, большинство предприятий сферы ЖКХ оказались бы банкротами во время опалы.

Напомним, 26 июня Министерство юстиции инициирует проверки владельцев местных предприятий теплокоммунэнерго по вопросу установления необоснованности тарифов на горячую воду и тепло, а также планирует обнародовать информацию об этих поставщиках.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Отмена предельных тарифов: эксперт объяснил, что будет с ценами на отопление и горячую воду

2019-11-18 20:30 600

Кабмин отменил предельные цены на тепло и воду

2019-11-17 12:00 1086

фото В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт

2019-11-05 18:00 1026

Новые ограничения и штрафы: о чем должны знать украинские водители

2019-11-03 11:00 38508

Еще новости в разделе "Политика"

ГБР обнародовало перечень дел, в которых фигурирует Порошенко

2019-11-20 19:30 78

В правительстве рассказали, почему отменили ограничения тарифов на горячую воду и тепло

2019-11-20 19:00 111

40 тысяч - недостаточно: Разумков хочет увеличить зарплаты депутатов

2019-11-20 18:30 138

Началось: Украина собирается добиться от РФ возмещения ущерба по имуществу в Крыму

2019-11-20 17:00 216
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ГБР обнародовало перечень дел, в которых фигурирует Порошенко 2019-11-20 19:30 78
В правительстве рассказали, почему отменили ограничения тарифов на горячую воду и тепло 2019-11-20 19:00 111
40 тысяч - недостаточно: Разумков хочет увеличить зарплаты депутатов 2019-11-20 18:30 138
Началось: Украина собирается добиться от РФ возмещения ущерба по имуществу в Крыму 2019-11-20 17:00 216

Лента

20:00 У Кличко рассказали, когда в Киеве исчезнут маршрутки
19:30 ГБР обнародовало перечень дел, в которых фигурирует Порошенко
19:00 В правительстве рассказали, почему отменили ограничения тарифов на горячую воду и тепло
18:30 40 тысяч - недостаточно: Разумков хочет увеличить зарплаты депутатов
18:00 В Украине утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсий
видео 17:30 Улетели в Киев, прилетели в Москву: пилот напугал пассажиров, перепутав города
17:00 Началось: Украина собирается добиться от РФ возмещения ущерба по имуществу в Крыму
16:30 Рябошапка дал громкое обещание касательно дел Майдана
15:45 Украинские бронекатера разворованы в РФ, сняты даже унитазы и розетки
15:14 В Польше по запросу РФ задержаны 19 граждан Украины, - МИД