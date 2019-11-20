Политика Путин на публике внезапно высказал все, что думает о Зеленском

2019-11-20 21:00 306

 

Президент России Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме "Россия зовет!". В рамках этого мероприятия у него задали вопрос о том, как российский лидер относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент России отметил, что отношений никаких с Зеленским у него нет. Ему только доводилось один раз поговорить с украинским лидером по телефону. Путин уверен, что Зеленский сможет изменить ситуацию в Украине к лучшему.

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда! Мне кажется, он симпатичный человек. На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе" - сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что не знает, сможет ли Зеленский переломить ситуацию на Донбассе. Еще отметил позитивный момент, что в двух населенных пунктах уже развели войска.

"Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Хотя определенные шаги позитивные все таки были сделаны. Я имею ввиду, разведение сил и средств в двух населенных пунктах.", - заключил президент России.

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