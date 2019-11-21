Политика Зеленский пояснил, о чем на самом деле говорил с Назарбаевым

2019-11-21 15:45 159

Президент Украины во время встречи с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым сказал последнему, что готов к любым форматам встречи с российским президентом, не исключая при этом нормандский формат. Об этом он заявил журналистам во время визита на базу ВМС Украины в Очакове, сообщает УНН.

"По поводу господина Назарбаева – да, у нас была с ним встреча, мы встречались, говорили о разных вещах. Он мне сказал... Я знаю, как был напечатан его тезис, а в реальности звучал он так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет".

Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения нашей территории я готов к любым форматам, вот что я сказал, не исключая главный формат, и все это понимают, "нормандский формат", вот и все", – рассказал Зеленский.

Напомним, 12 ноября стало известно, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Зеленскому и Путину место для встречи. Назарбаев отметил, что Зеленский уже якобы согласился.

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