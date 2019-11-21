Политика Подозрение Садовому: в САП раскрыли суть дела

2019-11-21 18:00 237

Действия горсовета Львова нанесли ущерб гражданам и государству более чем на 93 миллиона гривен.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в четверг, 21 ноября, сообщили о подозрении чиновникам Львовского горсовета за земельные схемы, в числе которых мэр Андрей Садовый. Об этом сообщает пресс-служба САП.

По данным ведомства, злоупотребления чиновников во время операций с землей на территории Рясне-Русской Львовской области нанесли ущерб местным жителям и государству на сумму в 93,5 млн гривен.

Так, в 2015 году к силовикам обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении их земли.

"В ходе расследования этих фактов было установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без проведения аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что этот участок вообще не принадлежал Львовской территориальной общине, а фактически использовался в качестве огородов и находился в собственности сельского совета Рясне-Русской.

Чиновники подозреваются в совершении по статьям организация злоупотребления и злоупотребления властью или служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

"Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам меры пресечения", - добавили в САП.