Политика Субсидии "урезают": на какие скидки могут рассчитывать украинцы

2019-11-21 19:30 222

По сравнению с прошлым годом размер средней субсидии на оплату коммунальных услуг для украинцев в октябре уменьшился на 8,7% и составил 492,1 гривны.

Об этом стало известно из данных Государственной службы статистики.

По информации Госстата, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получили более 2 400 000 домохозяйств.

Всего в январе-октябре 2019 года обратились за помощью 3 700 000 домохозяйств, субсидия была назначена для почти 4 700 000 домохозяйств. В денежном выражении помощь составила 1 700 000 000 грн. В прошлом году общий размер субсидий за этот период был на полмиллиарда гривен меньше (1 200 000 000 грн).

Напомним, что в проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628 600 000 грн на выплату льгот и субсидий.

Оформить субсидию можно, не выходя из дому. Для этого нужно войти на сайт Министерства социальной политики Украины (https://www.msp.gov.ua/) и выбрать рубрику "Е-сервисы", а в ней - вкладку "Субсидии".

Пользователю будет предложено три способа регистрации на сайте, где нужно заполнить форму для заявления на получение субсидии. В случае избрания "регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "регистрация или вход с идентификацией BankID", не нужно лично посещать управления социальной защиты.

Если будет выбран вариант "регистрация или вход по адресу электронной почты", придется подать документы в бумажной форме. После заполнения формы на сайте придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты.

После успешного входа в систему необходимо заполнить электронные формы заявления и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.