Политика Субсидии "урезают": на какие скидки могут рассчитывать украинцы

2019-11-21 19:30 222

 

По сравнению с прошлым годом размер средней субсидии на оплату коммунальных услуг для украинцев в октябре уменьшился на 8,7% и составил 492,1 гривны.

Об этом стало известно из данных Государственной службы статистики.

По информации Госстата, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получили более 2 400 000 домохозяйств.

Всего в январе-октябре 2019 года обратились за помощью 3 700 000 домохозяйств, субсидия была назначена для почти 4 700 000 домохозяйств. В денежном выражении помощь составила 1 700 000 000 грн. В прошлом году общий размер субсидий за этот период был на полмиллиарда гривен меньше (1 200 000 000 грн).

Напомним, что в проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628 600 000 грн на выплату льгот и субсидий.

Оформить субсидию можно, не выходя из дому. Для этого нужно войти на сайт Министерства социальной политики Украины (https://www.msp.gov.ua/) и выбрать рубрику "Е-сервисы", а в ней - вкладку "Субсидии".

Пользователю будет предложено три способа регистрации на сайте, где нужно заполнить форму для заявления на получение субсидии. В случае избрания "регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" и "регистрация или вход с идентификацией BankID", не нужно лично посещать управления социальной защиты.

Если будет выбран вариант "регистрация или вход по адресу электронной почты", придется подать документы в бумажной форме. После заполнения формы на сайте придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты.

После успешного входа в систему необходимо заполнить электронные формы заявления и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Валютные качели: сегодня Нацбанк Украины опять снизил курс доллара и евро

2019-11-21 12:44 294

Морозы до минус 8: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

2019-11-20 20:30 624

В Украине утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсий

2019-11-20 18:00 834

Началось: Украина собирается добиться от РФ возмещения ущерба по имуществу в Крыму

2019-11-20 17:00 471

Еще новости в разделе "Политика"

Крым может стать украинским: в России назвали два условия возвращения полуострова

2019-11-21 21:30 228

В РФ намекнули, что предложений для Украины по газу больше не будет

2019-11-21 20:30 207

Туск решил вступиться за Порошенко и пригрозил Зеленскому

2019-11-21 20:00 219

Субсидии "урезают": на какие скидки могут рассчитывать украинцы

2019-11-21 19:30 222
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Крым может стать украинским: в России назвали два условия возвращения полуострова 2019-11-21 21:30 228
В РФ намекнули, что предложений для Украины по газу больше не будет 2019-11-21 20:30 207
Туск решил вступиться за Порошенко и пригрозил Зеленскому 2019-11-21 20:00 219
Субсидии "урезают": на какие скидки могут рассчитывать украинцы 2019-11-21 19:30 222

Лента

22:00 Все расклады для сборной Украины перед Евро-2020: что уже известно перед жеребьевкой
21:30 Крым может стать украинским: в России назвали два условия возвращения полуострова
21:05 Что посмотреть в Национальной опере Украины в декабре – репертуар, анонсы
21:00 Минсоцполитики пояснило, что будет с больничными и декретными выплатами
20:30 В РФ намекнули, что предложений для Украины по газу больше не будет
20:00 Туск решил вступиться за Порошенко и пригрозил Зеленскому
19:30 Субсидии "урезают": на какие скидки могут рассчитывать украинцы
19:00 Зеленский рассказал, что обещал РФ взамен на возврат кораблей
18:30 Аргентина разрешила украинцам находиться без визы 180 дней
18:00 Подозрение Садовому: в САП раскрыли суть дела