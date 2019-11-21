Политика Зеленский рассказал, что обещал РФ взамен на возврат кораблей

2019-11-21 19:00 417

 

Президент Украины Владимир Зеленский не обещал России ничего взамен на возврат украинских кораблей. Об этом он заявил во время брифинга после возвращения РФ военных кораблей.

Глава украинского государства подчеркнул, что просто договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мне кажется и нам всем, я знаю это, что мы правы в этой ситуации. Поэтому наши ребята должны были вернуться", - отметил Зеленский.

Вместе с тем он поблагодарил всех людей, которые приложили усилия к возвращению моряков и кораблей домой.

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