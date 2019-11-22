Спорт Александр Гвоздик заявил, что планирует вернуть себе титул

2019-11-22 15:34 165

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что хочет вернуть титул, но готов двигаться по любой линии.

"Я признаюсь, что зеленый пояс мне больше всего нравится. Но буду двигаться по той линии, где будет возможность двигаться. Хочется быть чемпионом.

Я скажу так, что профессиональный бокс состоит из двух составляющих: поясов и славы, а также из финансовой части. Мне казалось, что в профи все рассказывают, что дерутся за пояса, но, на самом деле, ради денег. Как выяснилось, эго и у меня присутствует.

Вот после боя я осознал, что пояс остался, но без титула как-то хуже. Веселее, когда ты чемпион. И восприятие людей совершенно другое. Поэтому, конечно, хочется вернуть титул. Будет это зеленый пояс – хорошо. Какой-то другой – здорово", – сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Большой куш.

Напомним, ранееАлександр Гвоздик уступил свой титул в бою против Артура Бетербиева.