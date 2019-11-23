Политика МИД о первом решении Гааги: Арбитраж нас услышал

2019-11-23 11:00 201

 

Арбитраж в Гааге изменил название "морского дела" Украины против РФ и определил график его рассмотрения.

Арбитражный суд в Гааге утвердил график рассмотрения дела Украина против России в отношении захваченных украинских военных кораблей. Об этом сообщила заместитель главы МИД, агент Украины в этом деле Елена Зеркаль на совей странице в Facebook в пятницу, 22 ноября.

"Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели девять месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал. Положительным можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс", – написала Зеркаль.

Согласно расписанию, Украина должна подать свой меморандум в течение 6 месяцев, но может сделать это и раньше. С момента подачи у россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции.

При этом Украина имеет право прокомментировать возражения россиян и обратиться к Арбитражу с просьбой их отклонить.

"Наша позиция заключается в том, что решить вопрос юрисдикции по этому делу отдельно от рассмотрения фактов невозможно", – отметила Зеркаль.

Соответственно, Арбитраж должен определить, действительно ли есть основания для разделения процесса на две стадии (юрисдикционную и по существу) и примет решение о дальнейших стадиях рассмотрения дела.

В случае принятия решения о разделении процесса на две стадии Украина получит три месяца на подготовку ответа на российские возражения. Если разделения не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой контрмеморандум в течение шести месяцев с даты вынесения Арбитражем решение об отклонении рассмотрения предыдущих возражений РФ на юрисдикционной стадии.

Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний.

Кроме того, речи агентов будут открытыми, а по доступу общественности к остальным слушаниям, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний.

Напомним, 21 ноября в Гааге начались первые слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением Конвенции ООН по морскому праву относительно захвата трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Украина надеется на оперативное рассмотрение дела по существу.

В МИД считают, что Россия до сих пор не выполнила решение Международного трибунала по морскому праву о возврате захваченных кораблей и освобождении их экипажей.

Как известно, накануне вечером возвращенные корабли прибыли в Очаков Николаевской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию попросят вернуть снятое оборудование, а на восстановление судов уйдет около трех месяцев.

 

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