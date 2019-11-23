Политика Коломойский: МВФ знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время

2019-11-23 12:00 99

 

Игорь Коломойский заявил, что вернет в свою собственность ПриватБанк в ближайшем будущем. Об этом он заявил в интервью Kyiv Post.

По словам Коломойского, в Международном валютном фонде знают о возвращении банка.

"Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время", - заявил олигарх.

Коломойский также заявил, что не знает, почему его Никопольский завод ферросплавов выкупил аренду парковки перед главным офисом ПриватБанка.

Бизнесмен подчеркнул, что завод справедливо требует компенсации от ПриватБанка, и пригрозил, что протест может обостриться, если банк не сдастся.

"Если ПриватБанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в ПриватБанк", - заявил Коломойский.

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