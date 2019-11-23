Политика Не платишь налоги - значит, лишат права голоса: в Украине хотят наказать нелегальных работников

2019-11-23 13:30 270

 

В Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления. В Госслужбе по вопросам труда (Гоструда) точную цифру не называют, но предлагают в отношении этой категории граждан ввести новое наказание в виде лишения права голоса на выборах.

"По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, работающих за пределами официальных трудовых отношений", - заявил председатель Гоструда Роман Чернега, слова которого приводит УНИАН.

По словам чиновника, таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества.

Глава ведомства также добавил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики.

"Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильной, богатой", - сказал Чернега в ходе презентации результатов совместного проекта Евросоюза и Международной организации труда в Украине "Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированного труда".

Чернега подчеркивает, что официальное оформление трудовых отношений в Украине позволяет гражданам получить соцпакет, а также возможность зарабатывать на пенсию. Кроме того, легальное трудоустройство также способствует объективному расследованию несчастных случаев на производстве.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп дал ответ на ключевой вопрос в скандале с Украиной

2019-11-23 15:00 180

В Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов

2019-11-23 12:30 195

Стала известна дата повторного рассмотрения в Раде проектов по рынку земли

2019-11-22 20:31 432

фото Що подивитись у Національній опері України у друдні - прем'єри, репертуар, анонси

2019-11-22 19:44 498

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп дал ответ на ключевой вопрос в скандале с Украиной

2019-11-23 15:00 180

Не платишь налоги - значит, лишат права голоса: в Украине хотят наказать нелегальных работников

2019-11-23 13:30 270

Коломойский: МВФ знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время

2019-11-23 12:00 231

Зеленский и Трюдо обсудили нормандский саммит

2019-11-23 11:30 225
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Трамп дал ответ на ключевой вопрос в скандале с Украиной 2019-11-23 15:00 180
Не платишь налоги - значит, лишат права голоса: в Украине хотят наказать нелегальных работников 2019-11-23 13:30 270
Коломойский: МВФ знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время 2019-11-23 12:00 231
Зеленский и Трюдо обсудили нормандский саммит 2019-11-23 11:30 225

Лента

15:00 Трамп дал ответ на ключевой вопрос в скандале с Украиной
14:30 Украинцам предложат выбирать тариф на газ: подробности
14:00 В ПФУ объяснили, кому выплатят самую большую надбавку к пенсии
13:30 Не платишь налоги - значит, лишат права голоса: в Украине хотят наказать нелегальных работников
13:00 Субсидии режут: кому не повезет в отопительный сезон
12:30 В Украине отмечают День памяти жертв Голодоморов
12:00 Коломойский: МВФ знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время
11:30 Зеленский и Трюдо обсудили нормандский саммит
11:00 МИД о первом решении Гааги: Арбитраж нас услышал
10:30 Госэкоинспекция бьет тревогу: Одесса на грани экологической катастрофы из-за аварии танкера