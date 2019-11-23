Политика Не платишь налоги - значит, лишат права голоса: в Украине хотят наказать нелегальных работников

2019-11-23 13:30 270

В Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления. В Госслужбе по вопросам труда (Гоструда) точную цифру не называют, но предлагают в отношении этой категории граждан ввести новое наказание в виде лишения права голоса на выборах.

"По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, работающих за пределами официальных трудовых отношений", - заявил председатель Гоструда Роман Чернега, слова которого приводит УНИАН.

По словам чиновника, таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества.

Глава ведомства также добавил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики.

"Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильной, богатой", - сказал Чернега в ходе презентации результатов совместного проекта Евросоюза и Международной организации труда в Украине "Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированного труда".

Чернега подчеркивает, что официальное оформление трудовых отношений в Украине позволяет гражданам получить соцпакет, а также возможность зарабатывать на пенсию. Кроме того, легальное трудоустройство также способствует объективному расследованию несчастных случаев на производстве.