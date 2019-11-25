Политика В Кабмине Гончарука намерены ввести тотальный контроль над журналистами

2019-11-25 09:40 234

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает оправданной идею о введении уголовной ответственности для журналистов, которые занимаются подготовкой заказных материалов за деньги.  

Об этом чиновник рассказал в интервью "Новому времени".

Распространение дизинформации министр приравнивает к преступлению – на уровне госизмены, поскольку он считает, что взгляды журналистов, которые они публикуют в статьях, могут нести угрозу национальным интересам страны.

При этом министр считает, что в журналистском сообществе должна существовать организация — объединение журналистов — которая, например, будет определять стандарты журналистики и выдавать или забирать журналистские удостоверения о статусе журналиста. Этот орган будет определять степень манипулятивности того или иного СМИ. Но кроме того, данная организация, по мнению Бородянского, будет предупреждать журналистов, когда к ним должны прийти домой с обыском правоохранительные органы.

Введение контроля над журналистами Бородянский объясняет наличием в Украине информационной войны с РФ.

Как быть с тем, что тотальный контроль над работой журналистов во всем мире считается нарушением свободы слова Бородянский не сказал. 

Также этической дилемой может быть простой факт, что все журналисты, в том числе и в США и ЕС пишут статьи за деньги. Вероятно, Бородянский не в курсе, но журналистика это также работа, за которую работодатель платит зарплату. И совсем не секрет, что большинство украинских газет, журналов и телеканалом принадлежат олигархам.

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