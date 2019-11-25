Экономика Доллар возобновил падение: эксперт объяснил, чего ждать от курса

2019-11-25 21:30 834

 

Удешевлению "зеленого" мешали действия Нацбанка, но теперь ситуация изменилась

За прошедшую неделю курс доллара в Украине умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 0,2-0,6%. Так, официальный курс доллара НБУ упал с 24,22 грн до 24,16 грн, спрос/предложение доллара на межбанке – до 24,04/24,06 грн, а средний курс наличного доллара в банках – до 24,01/24,25 грн (купля/продажа). Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"После активного недавнего снижения, с позапрошлой пятницы по прошлый четверг курс доллара на межбанке стабилизировался в диапазоне 24,15-24,20 грн. Снижению "американца" мешали покупки Нацбанком валюты на рынке. Но в минувшую пятницу регулятор, похоже, дрогнул, и доллар возобновил свое снижение, которое продолжилось и в первую половину дня понедельника. На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,2 грн", – прогнозирует Иосуб.

Напомним, ранее в инвестиционном банке Morgan Stanley предрекли падение доллара по всему миру в 2020 году. По мнению аналитиков банка, такая ситуация станет настоящим вызовом для США.

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